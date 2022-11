Il momento del Paris Saint-Germain, avversario della Juventus questa sera per l'ultima gara di Champions League della stagione. I numeri da Juventus.com:Il Paris Saint-Germain ha vinto l'ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).Esclusi gli autogol, dall'inizio della scorsa stagione in 26 dei 28 gol del Paris Saint-Germain in Champions League hanno segnato o fornito assist (o entrambe le cose) Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, incluse ciascuna delle ultime 20 reti di fila. Prima del gol di Carlos Soler contro il Maccabi Haifa, le ultime 19 marcature del PSG (esclusi gli autogol) nella competizione erano state realizzate da Messi (6), Neymar (2) e Mbappé (11).Kylian Mbappé ha segnato sei gol nella fase a gironi di questa Champions League con il PSG; l'unico giocatore a contarne di più in una singola edizione con i parigini è Zlatan Ibrahimovic nel 2013-14 (otto reti); l'unico francese, invece, è stato Christopher Nkunku la scorsa stagione con il Lipsia (sette).Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in sette gol nelle sue quattro presenze di questa Champions (quattro reti, tre assist), il suo miglior risultato nella fase a gironi dalla stagione 2018/19 (sette anche in quel caso); l’argentino solo nel 2016/17 (10 gol e due assist) ha fatto meglio in una fase a gruppi di questa competizione. Non ha fornito più di tre assist in una singola stagione in questa fase della Champions.