La rivalità tra Juventus e Inter è forse la più forte del calcio italiano, anche perché sennò non si parlerebbe di Derby d'Italia. Un dualismo tra due squadre che più volte si sono contese lo scudetto. E in alcune occasioni, la partita-scudetto è arrivata proprio nelle ultime giornate, proprio come dovrebbe capitare nella stagione che sta cominciando, nella quale lo scontro diretto dell'Allianz Stadium è fissato per il penultimo turno della Serie A 2020-2021. Facciamo allora un ripasso di storia e passiamo in rassegna quelle volte in cui bianconeri e nerazzurri si sono giocate la vittoria del campionato nelle ultime battute.



