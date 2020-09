La Juventus ieri mattina ha vinto 5-0 contro il Novara l'amichevole precampionato giocata alla Continassa. Un risultato che ha permesso a diversi giocatori vecchi e nuovi di mettere minuti nelle gambe e farsi rivedere agli occhi dei tifosi (seppur ancora "a distanza"). Ieri era domenica, oggi è lunedì, e la Juve ha voluto condividere su Twitter alcune foto della gara col Novara, disputata peraltro con indosso la nuova terza maglia arancionera, come "foto motivazionali per il lunedì": c'è McKennie, c'è Luca Pellegrini, c'è Cristiano Ronaldo, c'è Aaron Ramsey. Solo alcuni dei volti visti in campo.