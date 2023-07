La Juventus è partita questa mattina per la tournée negli Stati Uniti dove affronterà tre amichevoli di lusso (Barcellona, Milan, Real Madrid). Due settimane importanti prima di tornare a Torino, per mettere le giuste basi verso l'inizio di campionato ma non solEcco perché la tournée può rappresentare una tappa decisiva per mettersi in mostra e convincere Allegri e la dirigenza.Chi è certo di non rimanere alla Juve infatti, è rimasto alla ContinassaPer loro il club cercherà al più presto una soluzione alleggerendo una rosa che come ha fatto più volte capire lo stesso Giuntoli, è troppo numerosa. I giocatori che sono saliti sull'aereo invece, potranno giocarsi le loro chance. Vediamo nella gallery tutti coloro per cui la tournée negli States può essere decisiva per il futuro in bianconero.