Il mercato degli attaccanti sembra essere coinvolto in un gioco del domino, con diverse squadre europee interessate a rinforzare i loro reparti offensivi. L'obiettivo principale delsembra essere, il bomber inglese, che potrebbe essere una soluzione per i bavaresi dopo l'interesse del. Tuttavia, ilpotrebbe essere più aperto a trattative, e il Bayern sembra essere pronto a fare un'offerta decisiva per il giocatore.Questo, a sua volta, libererebbe la strada per il PSG per concentrarsi su, un altro attaccante molto desiderato. Laè interessata a cedere Vlahovic per migliorare il proprio bilancio e concentrarsi su Lukaku, con cui avrebbe già raggiunto un accordo, nonostante l'Inter. In questo modo, il mercato degli attaccanti potrebbe scorrere nel modo in cui è stato descritto sopra. Tuttavia, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere in questo processo. Ad esempio, Kane sembra aver iscritto i suoi figli in una prestigiosa scuola di Londra, il che lascia aperti i dubbi sulla sua possibile partenza dal Tottenham. D'altra parte,è un altro giocatore chiave in questo scenario, poiché la cessione di Ekitike da parte del PSG non cambierebbe molto. La situazione di Mbappe è delicata, poiché ha detto che non intende rinnovare il contratto e il PSG vorrebbe prolungarlo o rischiare di perderlo a parametro zero.Nel frattempo,è ancora in sospeso, tornato ad allenarsi a Londra dopo l'esperienza con l'Inter. Il Chelsea non sembra volerlo trattenere, ma l'offerta della Juventus è legata alla cessione di Vlahovic. Questo potrebbe rappresentare un punto di incertezza per Lukaku, che al momento sembra avere solo la Juventus come possibile destinazione, a meno che non consideri nuove opzioni, come ad esempio un possibile trasferimento in Arabia Saudita.