La Juventus vuole diventare ancora più grande, crescere dentro e fuori dal campo. Per questo, nel progetto futuro, sono previsti gli arrivi di altri campioni in bianconero. Per dare continuità agli acqusti di Cristiano Ronaldo e De Ligt, Paratici e Nedved stanno studiando su chi può essere il prossimo colpo da novanta. Paul Pogba è il nome più gettonato in casa bianconera, il giocatore che mette d'accordo l'area tecnica e il marketing.



Sotto i riflettori bianconeri c'è anche Kylian Mbappé, un giocatore monitorato da tempo ma che al momento il Psg non ha intenzione di cedere. Un altro futuro fenomeno è Joao Felix, appena preso dall'Atletico Madrid per 126 milioni di euro. Tanti, tantissimi. Ma i Colchoneros sono abituati - lo racconta la storia - a valorizzare i loro gioielli per poi rivenderli, come è successo in estate con Griezmann. Altro nome, altro campione che potrebbe entrare in orbita bianconera: Mohammed Salah. L'attaccante del Liverpool conosce bene la Serie A per averci giocato con le maglie di Fiorentina e Roma, il suo arrivo farebbe la differenza in campo ma anche sul mercato. Soprattutto su quello arabo, sempre più in espansione. Sogni e suggestioni, la Juventus del futuro riparte da qui.