Non solo il poker di Cristiano Ronaldo. L'altro juventino in campo nelle gare di qualificazione all'Europeo è stato il difensore turco Merih Demiral, che con la sua nazionale ha vinto 4-0 in casa della Moldavia rimanendo in campo per tutta la gara. E' rimasto in panchina invece Blaise Matuidi, che dopo aver giocato tutta la partita contro l'Albania tre giorni fa, è rimasto fuori nella vittoria della Francia per 3-0 contro Andorra.



NELLA NOTTE - Gli altri juventini che potrebbero scendere in campo nelle amichevoli di stanotte sono Bentancur (Stati Uniti-Uruguay, ore 2), Cuadrado (Colombia-Venezuela, ore 3), Dybala (Argentina-Messico, ore 4) e Alex Sandro (Brasile-Perù, ore 5).