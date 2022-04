La sconfitta subita contro l'Inter continua a fare rumore in tutto l'ambiente bianconero, soprattutto per il modo in cui questa è avvenuta. I gravi errori dell'arbitro Irrati hanno infatti condizionato il Derby d'Italia, rilanciando di fatto i nerazzurri in piena corsa per il titolo ed annullando definitivamente i sogni scudetto della Juve che, ora avranno come unica preoccupazione quella di difendere la quarta posizione dall'assalto della Roma. Bisognerà farlo a partire dalla trasferta di domenica a Cagliari, squadra in cui hanno militato moltissimi giocatori bianconeri e viceversa, come: Borriello, Isla o Padoin, giusto per citarne alcuni.



Nella Gallery di seguito tutti i nomi dei doppi ex.