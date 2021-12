Da Marcelo a Roberto Carlos: tra ironia e realtà, Luca Pellegrini ha convinto i tifosi della Juve: 'Allegri, è il tuo titolare'

Sono solo alcuni dei commenti (e non) che girano sui social e che hanno come mittenti i tifosi della Juventus, impressionati dalle prestazioni di Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus, schierato titolare contro il Genoa ieri sera (e più volte in campo nelle ultime uscite). Il classe 1999 si è preso la fascia con personalità, autorevolezza e tanta voglia di fare, mettendoci qualità e quantità per i 45' che è rimasto in campo. Poi, Allegri ha deciso di sostituirlo perché ammonito, facendo entrare al suo posto Alex Sandro, che di quella fascia sarebbe il "proprietario". Ecco, su questa definizione gran parte dei tifosi non sono d'accordo, perché l'esterno italiano nelle ultime uscite ha convinto molto più di un Alex Sandro in costante rincorsa, in fatica e spesso involuto. Così, hanno chiesto a gran voceanche per il resto della stagione.. Allegri la raccoglierà facendola sua?