La Juventus e il Napoli si sono incontrate 3 volte prima di stasera in Supercoppa Italiana. La prima nel 1990: al San Paolo fu un banchetto per Maradona & co., che strapazzarono la scalcagnata Juve di Gigi Maifredi, tutta difesa alta e voragini difensive, con un 5-1 che saltò soprattutto Silenzi e Careca. Nel 2012 invece il 4-2 per la Juve ai supplementari a Pechino: un super gol di Asamoah all'esordio juventino e il sigillo finale di Vucinic, "oscurati" dalle polemiche per l'arbitraggio di Mazzoleni da parte del Napoli, che addirittura non si presentò alla premiazione. Infine, nel 2014, a Doha il Napoli è tornato avanti nel bilancino: 2-2 dopo i supplementari (doppiette di Tevez per la Juve e Higuain per il Napoli) ma i partenopei ebbero la meglio ai rigori.