Zinedine Zidane avrebbe già preso una decisione sul suo prossimo futuro. A rivelarlo è il media della capitale spagnola Telemadrid secondo cui il tecnico avrebbe già deciso di lasciare le Merengues a fine stagione. Una stagione lunga e travagliata, che avrebbe spinto Zidane alla scelta di separarsi dalla squadra con cui ha fatto la storia sia come calciatore che come allenatore. Motivazione principale: la stanchezza fisica e psicologica. In pole, per la sua sostituzione, ci sarebbe Allegri. In tutto questo, la Juventus resta alla porta, interessata alle prossime decisioni di Zidane.