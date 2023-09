In gallery le 5 "peggiori" sconfitte da quando Allegri è tornato a Torino.

Forse è esagerato dire che la Juve si è "abituata" a sconfitte come quella contro il Sassuolo, ma sicuramente non ci si può più sorprendereSoprattutto da quando è tornato Massimiliano Allegri, la Juventus è caduta clamorosamente in più occasioni, vivendo giornate da incubo e non facili da superare. Partite in cui nulla o quasi funziona, in cui tutto gira nel verso sbagliato. Non è però un caso o semplice "sfortuna. Se la Juve perde il controllo ed esce dal match, poi sprofonda. Una squadra quindi non ancora del tutto matura e consapevole. Le pesanti sconfitte subite in questi anni, raccontano molto di quanto la Juve deve e può crescere ancora.