Revolution Juve. Sì, ma con la bandiera italiana ben in esposizione. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti in estate la società potrebbe voltare pagine e iniziare una nuova era quasi tutta tricolore: perché ci sarà De Ligt ma anche Chiesa, McKennie ma anche Fagioli. E' la Juve del presente e del futuro, che al momento ha otto giocatori italiani ma che nei prossimi due anni potrebbero diventare di più. L'idea è quella di riformare quel blocco azzurro da consegnare già impacchettato alla Nazionale di Mancini, così com'è stato fatto più volte in passato.



Nella nostra gallery tutti gli italiani diventati obiettivi di mercato della Juventus, analizzati giocatore per giocatore.