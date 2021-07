Luca, sindaco di Livorno, ha parlato di Giorgioe dell'incontro avuto post Europeo: "Secondo me lo ha reso cosciente che a questi livelli, nonostante l’età, ci può stare e ce ne avanza. E lo ha convinto a giocare altri due anni per arrivare al Mondiale. E’ consapevole che quando sta bene e ha un riferimento non ce n’è per nessuno: Ibrahimovic, Lukaku, Kane… Ora è nelle condizioni di vivere questo anno e mezzo prima dei Mondiali nel miglior modo possibile, per chiudere così la carriera e iniziare magari quella da dirigente".