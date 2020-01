Se l'Inter sta investendo per il presente, la Juve invece pensa più al futuro. I nerazzurri si sono già assicurati Young e Moses, bloccando anche Eriksen (per un affare complessivo da oltre 80 milioni di euro) e sembrano non aver concluso qui, mentre i bianconeri hanno ufficializzato Kulusevski per giugno e ora lavorano sulle opportunità, con Kurzawa in testa e due idee per il futuro, Pogba e Tonali. Ve lo abbiamo raccontato ieri sera , spiegando come i due giocatori abbiano già dato l'ok per il trasferimento e la trattativa sia già in zona avanzata.a, spiega la Gazzetta dello Sport.Dopo Kulusevski Marotta e Paratici non hanno più incrociato direttamente le spade, cosa che però torneranno a fare nelle prossime settimane quando sul piatto ci sarà il futuro di Sandro Tonali e quello di Federico Chiesa. Questi i primi due nomi, che non saranno gli unici...