Juve mette le ali. E vola.. I bianconeri lì davanti sono coperti con Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, e anche Cuadrado, che quest'anno ha giocato più da terzino che da esterno alto ma il suo ruolo naturale è quello di attaccare giocando nel tridente offensivo.- Presto però in quella zona del campo potrebbe arrivare una mini rivoluzione. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni di qualità, tecnica, che puntino la profondità e siano bravi ad accentrarsi per calciare in porta. Ah sì, giovani possibilmente. Un mix di caratteristiche, insomma. Alla voce "affari chiusi" c'è il nome di. Il ds del gialloblù Daniele Faggiano non ha dubbi: "Alla Juve può diventare subito titolare", parola di chi ha visto da vicino la sua esplosione e a gennaio l'ha voluto tenere a tutti i costi nonostante i bianconeri avessero pensato di portarlo subito a Torino.- Tra i nomi sui quali si sta lavorando, invece, c'è quello di Jadon: gioiello classe 2000 del Borussia Dortmund, nei mesi scorsi ha avuto qualche problema con la società e si è aperta la possibilità di un addio a fine stagione. Il club tedesco vorrebbe tenerlo ancora un anno, ma sul giocatore stanno spingendo anche Manchester United e Real Madrid, come riporta Tuttosport. A proposito di Real... in Spagna c'è un altro 2000 che piace tanto alla Juve: stiamo parlando di Ferran, talento del Valencia che Paratici sta studiando da diverso tempo. L'idea per aprire una trattativa è quella di inserire Rugani o De Sciglio come possibile contropartita tecnica. Dalla Spagna all'Italia, perché i bianconeri non mollano Federicodopo essere stati a un passo dal suo acquisto nell'estate scorsa. Gli occhi - e non solo - della Juve sono anche su Riccardodel Bologna, per i quale i bianconeri hanno un accordo di recompra già fissato con il club rossoblù ( QUI i dettagli). Esterni in entrata ma anche in uscita, perché tra i possibili partenti ci sono. Pochi cash e più scambi nel mercato che verrà: per questo il brasiliano e l'ex Fiorentina possono essere inseriti come contropartite per sbloccare eventuali trattative. Da Kulusevski (già preso) a Orsolini, la Juve studia tutte le mosse per rifare le fasce.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI