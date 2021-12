La Juventus vuole rinnovarsi, ma intanto insegue risultati e spera di ritrovare la sua anima vincente. Per farlo, però, serve un aiuto dal mercato, o forse più di uno... La Juve di Allegri necessita di colpi per rinfrescare lo spogliatoio, ma ogni ingresso dovrà essere bilanciato dalle uscite, a livello numerico e anche per ingaggi o spese.Dejan resta un giocatore giovane e dall’innegabile talento, uno di quelli a cui la Juve non vorrebbe rinunciare, ma il suo essere così appetibile sul mercato in Italia e all'estero, lo rende uno dei sacrificabili di lusso e dei possibili partenti. Se servirà, potrà partire. Come racconta la Gazzetta, rinunciare a “Kulu” costituirebbe l’eccezione a una politica ormai consolidata di rinnovamento della rosa con elementi giovani.- Infatti, in prima squadra si osservano i progressi dimentre nell’Under 23 i più pronti a un possibile salto sembrano il difensoree il centrocampista. E non solo: i due centrocampisti in prestito in B, Nicolò, tre gol con la Cremonese, e Filippo, bene a Vicenza, hanno attirato le attenzioni della Juve. Nella situazione attuale della Juve difficile pensare di inserirli già ora, ma a giugno se ne riparlerà sicuramente.