Prima fase della stagione tra alti e bassi per la Juventus di Andrea Pirlo. Morata e Ronaldo i trascinatori, Dybala in difficoltà e Alex Sandro e de Ligt non hanno ancora giocato nemmeno un minuto causa infortunio (ormai hanno recupero, probabile debutto contro il Cagliari). Ma come stanno andando i nuovi acquisti? Paratici ha portato avanti un mercato complicato per via del Covid nel quale giravano pochi soldi ma la Juve è riuscita a portare a casa - tra gli altri - due talenti come Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, già bloccato a gennaio per anticipare tutti. Ora è arrivato il momento di fare un primo bilancio, per vedere come si stanno inserendo i volti nuovi della Juve di Pirlo.



