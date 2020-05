Dieci anni esatti dall'inizio della presidenza di Andrea Agnelli. Dieci anni fatti di progetti, partite e vittorie. Per completare il quadro manca solo la Champions League, competizione che anche la sua Juve ha sfiorato due volte: nel 2015 e nel 2017. Sono tanti gli obiettivi raggiunti dal presidente bianconero durante la sua presidenza, non solo sul campo. L'impennata del fatturato è solo un esempio di come Agnelli abbia portato avanti in maniera lungimirante in progetto Juventus nell'ultimo decennio anche se l'immagine che più rende giustizia alla crescita della Juve è quella dell'undici titolare. Nel 2010/11 la squadra bianconera aveva Luigi Delneri in panchina, Melo e Krasic in mezzo al campo. Pochi campioni e molte scommesse, insomma. Ma in 10 anni è cambiato tutto.



Clicca sulla gallery o scorri per scoprire come si è trasformata la Juve negli ultimi 10 anni