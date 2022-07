Dalle parti della Continassa continua a tenere banco la questione legata all’emergenza difesa, iniziata con la separazione da Giorgio Chiellini che per anni ha letteralmente trascinato l’intero reparto da vero leader. Ora però, a far evincere un evidente stato di preoccupazione in tutti i tifosi juventini è soprattutto il futuro legato ad un altro pilastro della retroguardia, Matthjis. Il difensore olandese sembra infatti ‘desideroso’ di voler cambiare aria e su di lui si erano mossi per primi gli inglesi del Chelsea, salvo poi preferireal numero 4 della Vecchia Signora. Minaccia sventata? Macchè, manco per sogno. A bussare alla porta di Madama ci ha pensato in un secondo il momento il Bayern Monaco e questa volta, l’intenzione sembra essere seria.– I bavaresi hanno infatti presentato una prima offerta ufficiale sulla base di circa 60 milioni di euro, rispedita immediatamente al mittente dalla Juve, la quale ne pretende almeno 90. Nel frattempo però, anche gli uomini di mercato bianconeri hanno iniziato a fare le loro mosse e soprattutto, a sondare diversi terreni per sopperire all’eventuale partenza dell’ex Ajax. In cima alla lista dei desideri ci erano finiti prima Koulibaly e poi il brasiliano, corteggiati e inseguiti a lungo, almeno fino a quando le antagoniste non hanno fatto l’affondo decisivo e strappato sotto gli occhi della Signora i due principali obiettivi. Il senegalese è finito infatti al Chelsea, mentre il centrale granata è ormai prossimo a firmare con ‘gli eterni rivalì’, quelli dell’Inter.– Non c’è tempo però per piangersi addosso, perché potrebbe essere prezioso per intavolare altre trattative e questa volta cercare di non farle morire sul nascere. Come quella che potrebbe portaredell’Arsenal, o ancor di più, alla corte di Allegri, ora c’è lui in cima alla lista dei desideri.