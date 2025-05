Da Koopmeiners a Cambiaso: chi recupera e chi non ci sarà in Juventus-Udinese

Getty Images

Il beffardo pareggio dello Stadio Olimpico ha impedito alla Juventus di piazzare l'allungo probabilmente decisivo nella lotta, sempre più serrata, per il quarto posto in classifica che mette in palio il pass per il tabellone principale della prossima edizione della Champions League.In attesa di conoscere il risultato finale di Atalanta-Roma, match che potrebbe consentire a Madama di rimanere al quarto posto e, soprattutto, padrona del proprio destino a 180 minuti dal termine del campionato. La squadra di Igor Tudor affronterà Udinese e Venezia negli ultimi due turni, a questo punto decisivi, del campionato di Serie A.

Chi salta Juventus-Udinese

Chi recupera?

In vista dello sprint finale in campionato, la Juve sarà costretta a fare i conti - per quanto riguarda la sfida contro i friulani - ad una situazione di emergenza totale. Per il tecnico croato, infatti, la gamma delle scelte sarà veramente ridotta in occasione del confronto contro la squadra di Runiajc e la prossima settimana sarà determinante per comprendere chi saranno gli effettivi a disposizione.Saranno infatti diverse le assenze per quanto riguarda la Juve contro l'Udinese: partendo dalla difesa mancherà, espulso contro la Lazio e a rischio stangata che potrebbe chiudere la sua stagione, e oltre al francese non ci sarà nemmeno Nicolò Savona che, diffidato, è stato ammonito nel corso del match dell'Olimpico. Ad allungare l'elenco degli squalificati si aggiunge anche, anch'esso ammonito e di conseguenza fuori dai giochi per l'ultima gara della stagione allo Stadium. C'è anche il dubbio relativo a, uscito anzitempo contro i biancocelesti, ma l'allarme sembrerebbe essere prontamente rientrato.Alla voce recuperi, invece, va monitorata con estrema attenzione la situazione dis e. L'olandese è fermo ai box da fine marzo a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille e la sua situazione è ancora tutta da valutare. L'ex Atalanta continua ad allenarsi a parte ma in vista dell sfide cruciali contro Udinese e Venezia proverà a stringere i tempi per tornare a disposizione di Tudor. Cambiaso, invece, è fermo ai box a causa di un'elongazione al retto femorale rimediata contro il Bologna. Un intoppo che l'ha costretto a saltare la trasferta di Roma e lo pone in forte dubbio anche per il faccia a faccia contro l'Udinese.