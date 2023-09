Settimana di lavoro a Zingonia dove si allena l. Soprattutto settimana in cui Giampiero Gasperini sta studiando come imbrigliare la. Domenica alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo ci sarà il calcio d'inizio della gara tra i nerazzurri ed i bianconeri. Per l'occasione Gasp dovrà fare a meno di Gianlucae El Bilal, entrambi fermi per infortunio, con il primo sulla via del rientro e il secondo invece operato dopo una lesione muscolare si rivedrà nell'anno nuovo. Lasciato partire e divenuto poi granata Duvanecco che il tecnico dei nerazzurri deve studiare una nuova strategia offensiva. Considerano che Luisè sceso nelle gerarchie e poco impiegato.In questa stagione quindi il tecnico dei bergamaschi si è trovato senza un vero e proprio attaccante ma i gol non sono mancati. L'investimento su Charlescome centravanti ha ripagato in numeri. Per l'ex Milan due gol e due assist in questo avvio di stagione. L'attacco titolare è certamente quello con De Ketelaere esupportati dama attenzione alle rotazioni. Ad esempio al Bentegodi è stato provato Mario Pasalic nella seconda parte di gara al centro dell'attacco, resta viva l'ipotesi Muriel ma anche Miranchuck scalpita per uno spezzone di partita.