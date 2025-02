Da Kelly a Fagioli: cosa può succedere nell'ultimo giorno di mercato della Juventus

Getty Images

E' ufficialmente iniziato l'ultimo giorno di calciomercato invernale. Questa sera allo scoccare della mezzanotte calerà il sipario sulla finestra di gennaio e fino a quel momento ci sarà spazio per definire gli ultimi accordi tra i vari club. La Juventus, dal canto suo, è attesa protagonista anche in queste battute finali della sessione di riparazione.Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Alberto Costa, a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, di Randal Kolo Muani, in prestito dal PSG, e di Renato Veiga, in prestito dal Chelsea, Madama è pronto per formalizzare anche il quarto, nonché ultimo, colpo in entrata. Ma attenzione anche ai possibili movimenti in uscita che potrebbero cambiare lo scenario nelle prossime ore.

Da Kelly a Fagioli: l'ultimo giorno di mercato della Juventus



Kelly

Fagioli

Cambiaso

E' questione di minuti, forse di ore, prima che la Juventus annunci l'ingaggio di Lloyd Kelly dal Newcastle. Il difensore inglese è sbarcato nella serata di domenica 2 febbraio a Torino e ha già svolto le visite mediche per conto del club bianconero. Per l'ingaggio del calciatore classe 1998, che già in giornata si allenerà agli ordini di Thiago Motta, si attende solo il comunicato della società che sancisca l'ufficialità dell'acquisto.Riflettori puntati, invece, su Nicolò Fagioli, il cui futuro potrebbe definirsi proprio nelle prossime ore. Il centrocampista della Juventus, finito sul mercato, è richiesto sia dal Marsiglia che dalla Fiorentina, società che sarebbero pronte ad imbastire un'operazione strutturata sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Una soluzione che al momento non scalda la Juve, la quale vorrebbe avere una maggiore garanzia di poter monetizzare la partenza dell'ex Cremonese.La famosa e tanto chiacchierata offerta da parte del Manchester City non è arrivata e, verosimilmente, non arriverà. Quantomeno in questa sessione invernale di mercato. Il classe 2000, dunque, è destinato a rimanere all'ombra della Mole almeno fino a giugno, ovvero quando il City di Guardiola proverà ad architettare l'assalto decisivo. Ma ciò che conta è il presente: Cambiaso, in attesa di smaltire definitivamente i problemi alla caviglia, rimarrà a disposizione di Thiago Motta per tutta la seconda parte della stagione 2024/25.