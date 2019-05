Una Juve che vince ancora. I bianconeri non sono riusciti a centrare il grande obiettivo, la Champions League, ma nel corso della stagione appena terminata hanno comunque vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Un lungo percorso, fatto di record e di successi, riassunti così sul sito ufficiale bianconero:



"La Juventus ha vinto 8 scudetti di fila, stabilendo il nuovo record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei - migliorando la propria striscia e quella del Lione tra il 2001/02 al 2007/08 (7 di fila).



La Juventus ha vinto lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo: nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A a partire dai 3 punti a vittoria (dal 1994/95), eguagliata l’Inter 2006/07.



Cristiano Ronaldo, tra settembre 2018 e febbraio 2019, è andato a segno in nove trasferte di Serie A consecutive: nessun giocatore nell'era dei tre punti a vittoria ci era mai riuscito.



Moise Kean è il giocatore con la miglior media gol nella Serie A 2018/19: una rete ogni 89 minuti giocati. Kean è il terzo giocatore più giovane nella storia a segnare più di sei gol in Serie A con la maglia della Juventus (dopo Bruno Nicolè e Felice Borel).



João Cancelo è il difensore della Serie A 2018/19 che ha completato più dribbling (61).



Dal suo arrivo in Serie A (stagione 2011/12) Miralem Pjanic ha realizzato 16 gol da calcio di punizione diretto, almeno quattro in più di qualsiasi giocatore nel periodo.



Infine, alcune curiosità: 56,2% è il possesso palla medio dei bianconeri, che hanno subito 113 tiri, schierato un 11 di partenza sempre diverso in ogni partita, con un'età media di 28 anni e 225 giorni.



I bianconeri hanno guadagnato 22 punti da situazioni di svantaggio, segnato 23 volte da calcio piazzato, 7 su rigore, e trascorso 282 giorni al primo posto. Cioè il 100% del tempo.



La rete più veloce? Quella di Dybala, contro il Cagliari, il 3 novembre 2018 all'Allianz Stadium, arrivata dopo soli 42 secondi".