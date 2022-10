E' questa la? Anche negli errori, sia chiaro. Ma intendiamo soprattutto nei guizzi, nell'attacco degli spazi, nella concretizzazione di situazioni che illuminano dove prima non c'è mai stata luce. E' questa la vera Juve? O meglio: quella cheintendeva come 'reale', quella che ha tutto nel sinistro di, e tutto il resto nella conclusione di Dusan. E che si colora delle sovrapposizioni di, dell'ordine di, degli inganni e degli strappi di. Ecco: a questi vanno aggiunti certamente i colpi die la qualità di. Vien fuori una gran bella squadra, a vederla. Ancora virtuale, però finalmente tangibile. Quantomeno ipotizzabile.- Allegri avrà pensato tutto il tempo a questo. A quant'è diverso, tutto il contesto, se il mancino di Di Maria è a disposizione del gioco della Juventus. In una partita altrimenti chiusa e probabilmente sterile di idee, il Fideo ha allargato gli orizzonti e ha dato un'occasione praticamente a ogni compagno., finora restio a cambiare passo, quasi a saltare l'uomo. Ecco: avere il miglior Juan sarebbe altro passo in avanti verso quella squadra finora immaginata e mai avuta realmente a disposizione. Ma la sensazione è che, cresciuto il contesto, il colombiano possa semplicemente adattarsi a standard più elevati.- Una crescita generale, a prescindere dalle difficoltà nel finale, si è percepita. E' stata a tratti palese. Diversamente dal match con il, la squadra ha avuto anche la gestione dell'imprevisto: prima si è fatta travolgere dalle onde verdi del, poi ha sfumato le difficoltà e ha trovato forza per fare la terza rete, episodica e comunque determinante. Schermo e partenza diventano il mantra della Juve, quasi una filosofia: la preoccupazione, se ben difesa, può diventare nuova linfa.