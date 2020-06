. Ci eravamo lasciati con i giocatori della Juve a festeggiare da soli, senza tifosi, la vittoria con l'Inter. Lo Stadium era a porte chiuse, oggi dobbiamo abituarci. Dopo mille problemi, decisioni rimandate e Dpcm firmati in extremis , il pallone ricomincerà a rotolare in mezzo al campo. Lo farà in un Allianz Stadium praticamente vuoto, dove giocatori compresi potranno entrare solo 300 persone., dopo l'1-1 dell'andata. Ah, ce n'è un'altra: in caso di parità al 90' si andrà direttamente ai rigori, senza tempi supplementari.- Ma va bene così, dopo tre mesi senza calcio accettiamo tutto. La voglia di ripartire è troppo forte, i giocatori sono carichi e non vedono l'ora di tornare in campo., qualcuno provava a simulare una palestra in casa e altri lavoravano in terrazzo con vista su una città vuota e silenziosa. Era il momento più duro, quando le notizie sul coronavirus sembravano bollettini di guerra.- In casa Juve c'era chi ha dovuto combattere con il Covid (Rugani il primo positivo della Serie A, ma anche Dybala e Matuidi) e ora vuole dimostrare a tutti che è stato solo un grande spavento, e. Poi via via tutti gli altri: da Pjanic a Khedira, dai brasiliani a Higuain, che è voluto stare più tempo possibile in Argentina - l'ultimo bianconero a rientrare - per assistere la madre malata.- Due mesi di solitudine, prima di ritrovarsi alla Continassa per gli allenamenti individuali con tanto di turni per chi entrava e usciva dal centro sportivo. Vietato avvicinarsi uno con l'altro, ma meglio di niente.. Stasera invece si fa sul serio, perché dopo Germania e Spagna anche l'Italia rialza il sipario sul calcio. Lo fa con la Coppa Italia, all'Allianz Stadium. E la Juve vuole essere subito protagonista.