Al Camp Nou la Juventus non si gioca solo il primo posto nel girone di Champions. I bianconeri vogliono battere il Barcellona anche per dare a tutti un segnale importante, trovare continuità dopo il derby e scendere da quelle montagne russe di emozioni sulle quali è salita dall'inizio della stagione: un su e giù continuo tra vittorie e prestazioni negative. Ora è arrivato il momento della svolta e di dimostrare che in quel colpo di testa di Bonucci rappresenta un nuovo inizio. Ma cos'è migliorato nella Juve rispetto al 28 ottobre scorso e a quello 0-2 dell'andata contro il Barça?



Sfoglia la gallery per vedere le 5 novità analizzate da La Gazzetta dello Sport