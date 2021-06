L'Italia si prepara per la fase finale dell'Europeo. Gli Azzurri si allenano in vista degli ottavi di finale contro l'Austria, che si giocherà domani a Londra. E Mancini ragiona su tutte le eventualità, anche sui rigori finali in caso di pareggio e sui possibili rigoristi.



Il ct ieri ha provato i cinque rigoristi azzurri, che a questo punto dovrebbero essere: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Spazio anche per Di Lorenzo e Spinazzola, almeno nelle esercitazioni.