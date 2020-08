2







di Nicola Balice

I conti sono quelli che sono. Allora ci si interroga su cessioni anche eccellenti, pure le più eccellenti in assoluto, vedi Cristiano Ronaldo e/o Paulo Dybala. Ma di offerte in grado di smuovere la Juventus dalla decisione di rinunciare ai suoi campioni più decisivi, per ora non ce ne sono né si intravedono. Così il lavoro di Andrea Pirlo a livello tattico, in fase di studio, è votato alla convivenza di Ronaldo e Dybala. Con una certezza di mercato: che si giochi col 4-3-3, col 3-4-1-2 o con qualsiasi altro sistema, serve una prima punta di livello internazionale. Tra campo e bilancio, il casting è avviato da tempo, la Juve lavora su più tavoli.



Eccoli nel dettaglio.