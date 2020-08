10









8 agosto 2020, si apre ufficialmente il casting per la panchina della Juventus. Il tempo di riflessione proclamato da Andrea Agnelli è stato più breve che mai, e all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, il club bianconero ha annunciato l’esonero di Maurizio Sarri. Le delusioni maturate sono tante, per la recente disfatta sportiva, per il bel gioco quasi mai visto e per quella famosa scintilla mai scattata con il gruppo. Sono tanti i fattori che hanno portato alla drastica scelta. Ma non è questa la sede d’analisi, piuttosto: chi raccoglierà l’eredità di Sarri? Ancora aleggiano molti dubbi tra suggestioni e sogni, ma c’è una certezza. Sono già stati contattati tre allenatori: il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, attualmente senza squadra dopo l’esonero invernale dal Tottenham, infine Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina, portoghese come Ronaldo. Poi, per l’appunto, idee e sogni non più di mezza, ma di piena estate.



