Nella notte ci ha lasciato Giampiero Boniperti. A 92 anni, 93 da compiere il prossimo 4 luglio, la leggenda bianconera si è spenta a causa di un'insufficienza cardiaca. Il Presidentissimo, in passato calciatore, dirigente e presidente della Juve, e dal 2006 Presidente Onorario del club, lascia un vuoto importante. Lui che quasi più di tutti ha rappresentato la Juve nel mondo, che ha contribuito a renderla grande, lui che ne incarnava lo stile. Lui che era ed è la Juventus.



Questo suo essere genuino, ma deciso, l'ha reso una leggenda da ammirare ad ogni latitudine, aldilà dei colori e del tifo. Ecco perché oggi Boniperti riceve il giusto omaggio, da parte di tutti. "​La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus. Una figura indelebile, che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio ci è finita già da tempo", ha scritto la Juventus.



