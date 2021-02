2







Tredici giorni e quattro partite per riformare mentalità e tattiche. Dopo la disfatta contro l’Inter dello scorso 17 gennaio si alludeva a cicli finiti, dopo una prova insufficiente sotto tutti i punti di vista. A volte basta un grosso schiaffo per cambiare repentinamente rotta, senza cadere altre volte. La Juve si è rialzata subito, prima riportando ambizione e fame con la vittoria della Supercoppa, poi inanellando tre vittorie consecutive che hanno portato alla ribalta l’assetto più congeniale per uomini e meccanismi di squadra. Pirlo e i suoi si sono messi al lavoro, da Inter a Inter, perché domani sì, in palio c’è la semifinale di andata di Coppa Italia, ma la posta in gioco è ben più alta quando davanti al bianconero si para il nerazzurro.



