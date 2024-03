LINEA VERDE



I RITORNI



GLI OBIETTIVI

Queste due settimane di sosta serviranno a Massimiliano Allegri per cercare di trovare le energie mentali necessarie e risollevare la squadra da una situazione che sembra essere piuttosto preoccupante. L'obiettivo dichiarato da tempo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il che vorrebbe dire assicurarsi anche una certa somma da investire sul mercato, con la dirigenza della Continassa che continua a lavorare per allestire al meglio la squadra.Una delle strategie, come annunciato da Allegri qualche giorno fa, è quella di formare ragazzi direttamente dal vivaio, 'portandone 3 ogni anno in prima squadra'. Obiettivo che sta riuscendo da anni, dato che in casa Juve ci sono già giocatori di qualità, giovani e con una lunga carriera davanti. Basti pensare ai vari, fino ad arrivare a Kenan, che in questa seconda parte di stagione ha fatto vedere quelle che sono le sue vere doti. Così come è sotto gli occhi di tutti la crescita esplosiva di Andrea Cambiaso, finito anche nel mirino del Real Madrid.Poi, bisogna tener conto anche dei giocatori che faranno rientro alla base, come: Enzo Barrenechea, Deane Matias, giusto per citarne alcuni. I primi due non dovrebbero avere problemi sulla loro permanenza a Torino, anche se per il difensore olandese la Roma sta provando a fare di tutto per convincere la dirigenza bianconera a lasciarlo nella capitale almeno per un'altra stagione. Diversa la situazione legata all'attaccante argentino, che ha grandi estimatori in tuttta Europa e potrebbe diventare un oggetto di scambio anche nell'operazione Koopmeiners.Infine, ma non meno rilevante, ci sono anche gli obiettivi di mercato segnati con la matita rossa da Cristiano Giuntoli e molti di questi hanno un'età analoga a quelli già citati. I nomi in questione sono quelli di, con quest'ultimo che sembra essere diventata una priorità per la Juventus. Il giocatore del Bologna può agire sia da centrale che da esterno e nel modulo attuale dei bianconeri ci starebbe a pennello, soprattutto se partirà Alex Sandro. Proprio per questo la società si è già messa al lavoro e conta di chiudere la trattativa nella sessione del mercato estivo.