Le soste natalizie sono praticamente giunte al termine, dato che tra meno di 3 giorni si tornerà nuovamente in campo, con lache ospiterà la Roma di Josè Mourinho all'Allianz Stadium. I giallorossi sono in attesa di capire se Paulo Dybala potrà prendere parte alla sfida, ancora alle prese con i lunghi infortuni che lo tormentano ormai da anni. Così come a tormentare Allegri è l'emergenza a centrocampo, in virtù dei, che stanno andando ben oltre le aspettative ma che, hanno inevitabilmente bisogno di supporto.- Proprio per questo, i dirigenti della Continassa continuano a lavorare intensamente sul mercato, che aprirà i battenti tra pochissimi giorni. E' noto a tutti che la prima pedina da incastrare nel puzzle è un centrocampista che sia in grado di fare da 'ponte' tra i difensori e la linea offensiva di centrocampo e quindi, servirebbe un profilo che abbia delle attitudini offensive. Va però anche preso atto di quelle che sono le piste più facilmentee in tal senso, i nomi ideali sono quelli di, entrambi finiti ai margini, rispettivamente, con City e Tottenham.- Come anticipato però, servono giocatori che possano portare maggior contributo in zona gol e sia Phillips che Hojbjerg, hanno delle prevalenze difensive. Proprio per questo la Juve continua a prendere tempo, in attesa di capire se si può aspettare e provare ad andare avanti così fino al termine della stagione, o , sein termini numerici.