di Lorenzo Bettoni

L'amichevole contro il Team-K League ha dato indicazioni importanti non solo per quanto riguarda il campo ma anche per il mercato. Joao Cancelo ha giocato tutta la partita terminando la tourée in Asia come uno dei calciatori più impiegati da Maurizio Sarri nei tre test amichevoli giocati tra Cina, Singapore e Corea. Quella odierna è stata la partita più sottotono delle tre da parte del difensore portoghese. Partito molto bene contro il Tottenham e poi calato contro Inter e infine Team-K. Contro i coreani, Cancelo ha pure rischiato di essere espulso. Nella ripresa, infatti, il direttore di gara poteva estrarre il secondo cartellino giallo dopo un fallo su Cesinha. Sul portoghese resta forte l'interesse del Manchester City che però non ha ancora offerto i 60 milioni di euro richiesti dai bianconeri. La scelta della Juve, però, è chiara. In Corea ha voluto valorizzare anche i calciatori in uscita. Vale per Cancelo come anche per Mandzukic e Gonzalo Higuain.



CENTROCAMPO - A centrocampo Blaise Matuidi ha giocato nella seconda parte della ripresa segnando, in maniera un po' casuale, il gol del 3-2. Un colpo di schiena che pareggia un po' le prime due uscite incolore del centrocampista francese che può lasciare la Juventus per accasarsi al Man United oppure per tornare al PSG, soluzione più gradita al calciatore. ATTACCO - Là davanti è stata netta la differenza tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. L'attaccante argentino ha propiziato suo malgrado il gol del vantaggio dei coreani ma un minuto dopo ha servito a Muratore il gol del pareggio. Higuain ha sudato, si è sbattuto. Non ha calciato molto in porta ma ha dimostrato di voler fortemente restatare in bianconero. La Roma sta continuando ad insistere anche in queste ore ma il muro del Pipita è altissimo: lui vuole restare alla Juve tanto da aver anche affittato una casa nel centro di Torino. Il croato, al contrario, è sembrato appesantito in tutti i suoi movimenti. Spesso ha ripreso i compagni di squadra tradendo un po' di nervosismo. Anche lui sa di non essere più nei piani di Maurizio Sarri ma per ora, oltre a quella dalla Cina (e rifiutata) alla Continassa non sono arrivate offerte per lui.



@lorebetto