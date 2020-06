2









In un mese e mezzo tutti si giocano tutto. La Juve di Maurizio Sarri è ancora in corsa per tre competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League ed il tecnico bianconero avrà bisogno di tenere tutti sulla corda ed avere tutti concentrati al 100% per raggiungere gli obiettivi. La difficoltà ulteriore del momento è data dal fatto che mentre ci si giocheranno le partite chiave della stagione, calciatori e procuratori saranno indaffarati con il mercato. La Juve ha già chiare le strategie in uscita, al netto di possibili offerte fuori mercato che però, date le circostanze economiche di tutti i club, alla Continassa non prevedono arrivare. Da Higuain a Bernardeschi sono diversi i calciatori che al momento sono sul mercato ma fino ad agosto dovranno avere solo la Juve in testa. Per vincere ma anche per cercare di far cambiare idea al club, anche se per qualcuno è già tardi.



