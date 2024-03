HERMOSO E LLORENTE



SITUAZIONE KEAN

L'sembra essere destinato a rimanere legato a doppio filo al mondo, non solo per la vittoria ottenuta nella gara di ieri contro l'Inter, che ha condannato la squadra di Inzaghi all'eliminazione dalla Champions, ma anche e soprattutto per quello che potrà accadere nei prossimi mesi in ottica mercato. I rapporti tra le due squadre erano stati intrapresi già nella sessione invernale, con i Colchoneros che erano ad un passo dal mettere le mani su Moise, salvo poi rinunciarci a giochi quasi fatti. Discorsi che però potrebbero essere riaperti a giugno, soprattutto alla luce del forte interesse dei bianconeri per alcuni giocatori del club spagnolo.Da tempo infatti, sulla lista di Giuntoli e Manna ci sono i nomi di Hermoso e, che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora. Per il centrocampista servirà una cifra di circa 30 milioni di euro, con il calciatore che andrà in scadenza a giugno del 2027. Cifra che i bianconeri potrebbero decidere di abbassare con l'inserimento di una contropartita, tipo Moise Kean, giusto per citarne uno. Diversa è la situazione per il difensore, che andrà in scadenza di contratto e che potrà anche decidere di abbandonare il club spagnolo. La Juve cerca un difensore economico e di esperienza e proprio per questo,potrebbe essere una concreta possibilità.SItuazione ingarbugliata anche sul fronte, con l'attaccante che interromperà i rapporti con Madama al termine della stagione e in caso di mancato rinnovo, la società potrebbe valutare seriamente la cessione. L'Atletico non ha mai mollato definitivamente questa pista e