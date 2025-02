Da Hancko a Veiga: come può cambiare la difesa della Juventus in estate

AFP via Getty Images

Il reparto difensivo dellaè stato sin qui uno dei veri e propri temi caldi della stagione bianconera. I gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, ai box fino a fine stagione, hanno messo a nudo tutte le problematiche e le debolezze di un reparto scopertosi improvvisamente povero di opzioni.E' servito il mercato di gennaio per provare a mettere mano ad una situazione che si stava rivelando sempre più complessa anche per via della risoluzione del contratto di Danilo e del recente stop di Kalulu, uno dei baluardi difensivi bianconeri e che ora dovrà rimanere fermo per circa un mese.

La Juve prenota Hancko

Veiga fino a giugno, poi si vedrà

La sessione invernale di gennaio ha regalato a Thiago Motta i profili di Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea, e di Lloyd Kelly, strappato di fatto a titolo definitivo dal Newcastle. Non è arrivato, invece, il grande obiettivo David Hancko, ma il discorso in questo caso potrebbe essere stato semplicemente rimandato di qualche mese.Nonostante a gennaio non si siano create le condizioni necessarie per concretizzare il colpo che la Juventus avrebbe voluto finalizzare subito, la sensazione forte è che per il centrale sloveno in bianconero sia solo questione di tempo. A maggior ragione dopo la straordinaria prova che il difensore ha inscenato contro il Milan in Champions. Tra Madama e l'ex Fiorentina, come riferito da Tuttosport, l'intesa su contratto di cinque anni da 2.5 milioni a stagione è già stata raggiunta e la speranza è che il Feyenoord non tiri troppo sulla richiesta per il cartellino, quanitificabile attorno ai 25-30 milioni.Il volto nuovo della difesa della Juventus è quello di Renato Veiga, il quale ha impiegato davvero poco per calarsi nella realtà a tinte zebrate e, perché no, entrare già nel cuore dei tifosi grazie al carisma mostrato sul terreno di gioco. Veiga, va detto, sarà della Juve soltanto fino al 30 giugno perché con il Chelsea - nell'accordo per il prestito - non è stato inserita alcun tipo di opzione o canale preferenziale per il difensore portoghese che Enzo Maresca, tecnico dei Blues, non ha voluto lasciare partire a titolo definitivo. Qualora la Juventus - alla luce di come andrà il classe 2003 in questa seconda parte di stagione, decidesse di voler dare continuità al rapporto, sarà necessario sedersi al tavolo e provare ad imbastire una trattativa da zero con i Blues. A meno che nel frattempo Cristiano Giuntoli non abbia già deciso di virare con forza su Hancko.