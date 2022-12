Tempo di festa, ma il mercato non dorme mai. Come riporta Il Messaggero, la Juventus ha molti temi da affrontare nei prossimi mesi: ci sono Cuadrado e Alex Sandro in scadenza di contratto ma lontani dal rinnovo, c'è Rabiot che ha portato richiesta altissime per una nuova firma ed è prossimo all'addio e ci sono altre situazioni da valutare, come Di Maria e Paredes (da riscattare). Così la Juve ragiona anche sulle entrate: piace sempre Marcus Thuram, per cui è sfida all'Inter. Mentre Gvardiol, miglior difensore del Mondiale, appare ormai fuori portata.