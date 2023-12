È vietato lasciarsi prendere dall'entusiasmo e fondamentale mantenere i piedi per terra. Grazie alla vittoria ottenuta venerdì contro il Monza, la Juventus ha conquistato la vetta della classifica, registrando il nono risultato utile consecutivo. Ora, la squadra bianconera osserverà da spettatore, insieme a Galliani come aveva sorriso dopo la partita con il Monza, il big match del Maradona tra Napoli e Inter previsto per le 20.45.



L'ELOGIO - La Juventus ha dimostrato finora una notevole compattezza, costruendo i propri successi su una difesa solida, la seconda meno battuta di tutto il campionato con solo 9 reti subite, alle spalle solo dei nerazzurri (7). Nel post-partita all'U-Power Stadium, Massimiliano Allegri ha voluto elogiare la dirigenza per il lavoro svolto durante il calciomercato: "Abbiamo preso solo Weah e Cambiaso, che era già nostro, però abbiamo fatto delle valutazioni sui giocatori che dovevano uscire. Su questo si è formato un gruppo che ora è diventato una squadra".



BONUCCI E CUADRADO - Le sue dichiarazioni evidenziano la soddisfazione del tecnico per essersi separato da alcuni elementi con cui c'era stata frizione, come Bonucci e la recente versione di Cuadrado. Bonucci è passato all'Union Berlino, mentre Cuadrado è stato ingaggiato a parametro zero da Marotta. Lo stesso destino è toccato ai due argentini, Di Maria e Paredes, vincitori del Mondiale in Qatar, e ai piazzamenti di Zakaria e Arthur, quest'ultimo in prestito alla Fiorentina dopo un periodo sfortunato con il Liverpool.