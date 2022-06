Sono ormai passate diverse settimane da quando la Juve ha iniziato a mettere in piedi le trattative che potrebbero portare Angel Di Maria e Paul Pogba all'ombra della Mole, eppure, ancora oggi non si è riusciti ad arrivare ad un'intesa di massima per nessuno dei due giocatori. Ci sarebbero infatti ancora dei dettagli da definire ma il lungo periodo che sta trascorrendo, non lascia dormire tranquilli i tifosi juventini, abituati negli anni a veder infrangere i propri sogni per effetto una concorrenza più agguerrita e determinata. Come capitato qualche anno fa per Erling Haaland, vicinissimo a vestire il bianconero ma che all'ultimo ha optato per andare al Dortmund. Ancora più recenti invece, gli esempi di Tonino Rudiger e di Ryan Gravenberch, ai quali si va ad aggiungere anche quello di Ivan Perisic.



Ecco alcuni esempi di 'sogni infranti' nella Gallery di seguito.