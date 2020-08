Con l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, (ri)entra nell'ambiente bianconero la sua compagna: Valentina Baldini, 41 anni (sono coetanei). Di mestiere immobiliarista e PR, la Baldini sta insieme al nuovo allenatore della Juve dal 2014, quando lui giocava ancora e si era appena separato dalla moglie Deborah Roversi. Quando ha seguito il fidanzato negli Usa nei tre anni al New York City, lei ha tenuto un blog dove raccontava la sua vita a stelle e strisce. Proprio nel periodo americano, esattamente il 7 luglio 2017, ha dato alla luce i gemelli Leonardo e Tommaso (fratellastri di Niccolò e Angela, che Pirlo aveva avuto dalla moglie). RISERVATI - Prima di mettersi con Pirlo, Valentina Baldini aveva avuto una lunga relazione con Riccardo Grande Stevens, rampollo di una nota famiglia torinese molto legata agli Agnelli (il padre Franzo è stato il loro avvocato e ha pure ricoperto la carica di presidente della Juventus). Non si sa molto di lei a parte queste informazioni: lei e Pirlo amano mantenere una certa riservatezza. A tal proposito, se volete seguire Valentina su Instagram non sarà facilissimo, dato che ha il profilo privato e la vostra richiesta di Follow necessiterà di approvazione.