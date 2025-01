ZUMAPRESS.com

Esordio con goal per Da Graca con il Novara

Sono bastati pochi minuti aper segnare il primo goal con la maglia del Novara. L'attaccante si è appena trasferito dalla Juventus Next Gen ed è subito protagonista con la nuova squadra.Da Graca infatti ha realizzato il goal dell'1-1 contro la Pro Patria. Era subentrato al 64esimo e dopo appena 8 minuti ha segnato. Grande esordio per l'ex bianconero che oltre al goal, ha potuto festeggiare la vittoria in rimonta per 2-1.