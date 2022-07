Nell'intervista rilasciata a Gazzetta.it, il baby bianconero Da Graca ha parlato anche di quelli che sono stati i sacrifici fatti da lui e dalla sua famiglia per arrivare fino a qui.'Dentro di me ho sempre sperato di arrivare, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto io, lui e altri familiari. Sono arrivato a Torino da Palermo a 16 anni. All’inzio è stata dura, i primi mesi non sono stati facili'.