«Indescrivibile: che grande emozione, avere giocato questa sera, essere qui e avere anche segnato. Non posso che ringraziare la Juve che mi permette di prendere parte a questa esperienza. Mi ha visto la famiglia dall’Italia: sicuramente è valsa la pena per loro stare svegli di notte…» Così ha parlato Marco, autore del primo gol della Juventus nell'amichevole contro il Chivas. Una bella soddisfazione per l'attaccante dell'U23.