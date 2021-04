Super giornata, oggi, per. Il bomber della primavera ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2024. Ecco le sue parole sui social. "Orgoglio, gioia e tanta emozione nel firmare il contratto con la Juve. Grazie alla società che crede in me e grazie a chi da anni mi segue, mi supporta e mi aiuta in questo percorso di crescita umana e professionale. Da un lato la soddisfazione di aver fatto un nuovo passo avanti come calciatore dall’altro la gioia di un ragazzo che ama giocare a pallone.