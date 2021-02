Marco Cosimo Da Graca. Si chiama così il nuovo gioiellino dell'attacco della Juventus, il classe 2002 che ha stregato tutti nell'ambiente bianconero. Un inizio da urlo con la Primavera, poi la convocazione con l'Under 23, le presenze tra i professionisti (5) e anche la Prima Squadra. E' uno di quei giovani che a giro compare negli allenamenti con Andrea Pirlo e con la squadra, che ha modo di conoscere e imparare da gente come Ronaldo, Morata e Dybala. Già due convocazioni per lui, una in Serie A e una in Champions League, sta attirando sempre di più l'attenzione. Perché? Facile, perché segna a raffica. Sette gol in sette partite con la Primavera, un gol ogni 57'. Due contro il Bologna anche oggi, perché l'istinto e la fame di rete non si placano. Un gioiellino che con queste medie potrebbe presto fare un salto con i grandi: prima l'U23 stabilmente e poi chissà...