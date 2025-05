Da gioiello a riserva: cosa succede al colpo a sorpresa della Juventus?

AFP via Getty Images

Laaffronta la trasferta disenza il suo numero 10., squalificato dopo il gesto istintivo e ingenuo contro il Monza, salterà anche la sfida successiva con la Lazio, privando la squadra di uno dei suoi profili più imprevedibili nel momento clou della corsa Champions. Ma nonostante l’assenza del turco, Igor Tudor non sembra intenzionato a rilanciare Francisco Conceição.Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico croato ha mantenuto il riserbo sulle scelte: “Non vi dico chi gioca, Yildiz ci mancherà ma chi lo sostituirà sicuramente farà bene”. Le indicazioni, però, portano dritte a Weston McKennie. Il texano, sempre più uomo ovunque di questa Juventus, è il primo indiziato per prendere il posto alle spalle di Kolo Muani e Nico Gonzalez. Un adattamento che rispecchia la duttilità e lo spirito di sacrificio che lo rendono insostituibile per Tudor. Anche lui, come Federico Gatti, è vicino al rinnovo di contratto: un segnale della fiducia che la dirigenza continua a riporre in lui.

E Conceição? Ancora spettatore. Lontano parente del funambolo che a inizio stagione accendeva le fasce con Thiago Motta e che si sentiva pienamente dentro al progetto. Oggi, invece, guarda la Champions come spettatore e non da protagonista. Da gioiellino a riserva nel giro di pochi mesi. E se la Juventus tornerà nell’Europa che conta, il figlio d’arte potrà solo applaudire dalla panchina.