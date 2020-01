Chiamatelo scalatore. Sì, di gerarchie. In pochi mesi Merih Demiral è passato da giocatore con la valigia in mano e pronto a lasciare la Juventus a titolare al centro della difesa vicino a Leonardo Bonucci. Nel mezzo: Daniele Rugani e Matthijs De Ligt, che per motivi diversi stanno vivendo un momento non facile. In comune hanno la concorrenza di Demiral. Anzi, avevano. Perché il difensore turco ha fatto terra bruciata intorno a lui: sempre titolare nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe, è in ballottaggio aperto proprio con De Ligt per la sfida con la Roma.



INTOCCABILE - Le società interessate a Demiral non mancano, ma la dirigenza bianconera l'ha rimesse alla porta una per una. Un segnale chiaro per chi lo vuole: la richiesta è di minimo 40 milioni di euro. La cifra ha spaventato il Milan che si è tirato indietro, ma ha raffreddato anche l'interesse di club di Premier League come Arsenal e Leicester. Paratici non ha nessuna intenzione di darlo via, Demiral scala gerarchie e in pochi mesi si è ritrovato titolare. Lo scalatore della Juve.