Lunedì sera allo stadio San Siro di Milano si terrà Integration Heroes Match. Una partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o. Molti i personaggi presenti: da Paulo Dybala a Barbara Bonansea. Di seguito tutti i nomi.



Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax saranno i protagonisti del momento musicale che arricchirà la serata del Meazza, per lanciare un messaggio contro ogni forma di discriminazione. Sul rettangolo verde saranno presenti anche Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan.

Milano, 20 maggio 2022 – Non saranno solamente quelle del calcio, le stelle che brilleranno nella notte di lunedì 23 maggio a San Siro. In occasione di Integration Heroes Match, la partita di beneficenza nata per sostenere l’impegno per l’integrazione e l’educazione contro ogni forma di discriminazione organizzata da Samuel Eto’o, si esibiranno nella Scala del Calcio artisti del calibro di Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax. In campo scenderanno anche due ospiti speciali: Alessandro Borghi, attore di cinema e televisione celebrato e apprezzato in tutto il mondo, e Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico.

La musica costituisce da sempre, indubbiamente, un veicolo molto potente per messaggi mirati a unire le persone sotto la bandiera di idee come l’integrazione, la fratellanza, la solidarietà, l’educazione e il rispetto. In questo senso sarà Ghali, uno degli artisti italiani più attivi nella comunicazione e nella lotta contro il razzismo, a intrattenere il pubblico presente. Il rapper milanese trasporterà, attraverso la sua voce, le istituzioni, i tifosi, i club, le scuole calcio e tutti i presenti dentro lo spirito della serata, pensata e realizzata per trasmettere un senso di speranza per un futuro senza discriminazioni.



Ghali, seguito da 2.8 milioni di follower sui suoi canali social, sarà quindi la “voce” dell’integrazione.

A contribuire al racconto musicale e a sottolineare i valori che rappresentano il fulcro dell’evento ci saranno anche Sergio “Big Boy” Sylvestre, vincitore della quindicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e Jimmy Sax, polistrumentista, compositore e intrattenitore di fama internazionale, conosciuto soprattutto per il pezzo “No Man No Cry”, che ha ottenuto oltre 160 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Anche le star del cinema e della televisione entreranno in scena in questa serata speciale. A San Siro ci saranno infatti anche Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan, a supporto dell’iniziativa.

Tutti i partecipanti, dai calciatori, ai cantanti, ai tifosi, sono uniti sotto la bandiera degli Integration Heroes, condividono i valori che stanno alla base dell’iniziativa e si impegnano per l’inizio di un percorso di educazione all’integrazione che abbracci ogni individuo in tutto il mondo.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale

La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.

La partita avrà una copertura mediatica nazionale e internazionale e conterà tra i suoi protagonisti alcuni dei più grandi campioni ed ex del calcio. Tra questi, Júlio César, Javier Zanetti, Francesco Totti, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Maicon, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi.

L’evento è stato organizzato da Stars On Field per Samuel Eto’o. Fra le altre attività, l’agenzia di comunicazione ha creato e curato anche l’evento la “Notte del Maestro”, una serata a San Siro con grandi campioni riunitisi per omaggiare Andrea Pirlo.

Per acquistare i biglietti dell’incontro è possibile accedere al canale di vendita sul sito di Vivaticket.